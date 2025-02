Gwiazdor PSV na radarze Włochów! Mecz z Juve rozbudził zainteresowanie

Noa Lang to połączenie talentu i nieustępliwości. PSV Eindhoven uwierzyło w jego potencjał, a Holender odpłacił się kluczową rolą w eliminacji Juventusu z Ligi Mistrzów. Jego rajdy siały spustoszenie w defensywie Bianconerich, a jego technika i kreatywność sprawiły, że włoskie kluby mogą żałować, że nie zrobiły więcej, by sprowadzić go do Serie A.