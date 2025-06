Gwiazdor poprosił o obniżenie kwoty transferu. Chce grać dla Barcelony

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Luis Diaz ma plan na transfer do Barcelony

Sytuacja transferowa w Barcelonie robi się coraz gorętsza. Luis Diaz nie zamierza odpuszczać w kwestii transferu do hiszpańskiego giganta. Skrzydłowy Liverpoolu był jednym z celów zarządu Blaugrany, ale w ostatnim czasie to Nico Williams stał się głównym faworytem.

Reprezentant Kolumbii chce grać na Camp Nou, ale zdaje sobie sprawę, że główną przeszkodą w finalizacji jego przeprowadzki do stolicy Katalonii są finanse. Liverpool oczekuje za 28-latka 80 milionów euro, co w obecnej sytuacji jest nieosiągalną kwotą dla klubu. Jednak sam zawodnik zamierza zainterweniować, żeby The Reds ułatwiło przeprowadzenie tej transakcji.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Diaz chce przekonać angielskiego giganta do obniżenia ceny transferu do 60 milionów euro, ponieważ maksymalnie tyle Barcelona jest w stanie zapłacić. Kolumbijczyk chce również, żeby klub zgodził się na płatność w ratach. To jest kluczowe, ponieważ pozwoliłby to Barcelonie przeprowadzić całą operację bez konieczności zapłaty całej kwoty z góry.

Kto powinien trafić do Barcelony? Luis Diaz

Nico Williams Luis Diaz 22%

Nico Williams 78% 54+ Votes

W przypadku Nico Williamsa, którego klauzula wykupu również wynosi 60 milionów euro, wszystko musi być zapłacone w całości i od razu. To komplikuje sprowadzenie gwiazdy Athletic Bilbao. Obaj zawodnicy są także w stanie obniżyć swoje wynagrodzenia, żeby tylko przekonać Dumę Katalonii do transferu.

Zobacz także: Raphinha może odejść. Angielski gigant zaoferował Barcelonie 150 mln euro