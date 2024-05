Joshua Zirkzee zasugerował, że pozostanie w Bologni na kolejny sezon pomimo szerokiego zainteresowania zarówno ze strony włoskich klubów, jak i angielskich. Młody gwiazdor skomentował także historyczny sukces Rossoblu, jakim był awans do Ligi Mistrzów.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Zirkzee rozważa pozostanie w Bologni na kolejny sezon

Joshua Zirkzee był kluczową postacią w bajkowej historii Bologni w Serie A w tym sezonie, zdobywając 11 bramek i zaliczając pięć asyst w 34 meczach ligowych. Holender mocno przyczynił się do awansu Rossoblu do Ligi Mistrzów. Dobre występy sprawiły, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy wiele pisano o jego przyszłości, klauzuli wykupu w wysokości 40 milionów euro oraz zainteresowaniu ze strony wielu klubów, w tym Arsenalu, Juventusu, Milanu i Napoli. Kontrakt Zirkzee z Bologną obowiązuje do czerwca 2026 roku.

W rozmowie z “Corriere di Bologna”, Zirkzee został zapytany o przyszłość. – W tej chwili moje myśli są tylko w Bologni. Chcę wrócić do zdrowia po kontuzji, spędzić miłe wakacje w Stanach Zjednoczonych z moimi przyjaciółmi, a potem zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno wybiorę najlepiej zarówno dla klubu, jak i dla siebie. Zawsze kieruje się sercem – przyznał młody gwiazdor.

– Liga Mistrzów? To będzie wielkie wyzwanie, bardzo ekscytujące. Marzyłem o grze w niej od dziecka. Wygrałem ją z Bayernem Monachium, ale teraz tak naprawdę będę mógł posmakować tych rozgrywek. Nie znamy tych rozgrywek, ale rywalizacja w Serie A jest bardzo trudna, dlatego przeskok nie będzie duży. Wierzymy, że możemy wejść na jeszcze wyższy poziom i wszystkich zaskoczyć – dodał Zirkzee.

