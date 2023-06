Manchester United szykuje letnią ofensywę transferową. Jak informuje hiszpański SPORT, Czerwone Diabły spróbują ściągnąć Sofyana Amrabata na Old Trafford.

PressFocus Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Manchester United szykuje letnią ofensywę transferową

Erik ten Hag przekonał się po finale Pucharu Anglii, że potrzebuje solidnych wzmocnień

Na radarze Czerwonych Diabłów znalazła się gwiazda mundialu

Sofyan Amrabat na celowniku Manchesteru United

Manchester United zaliczył dość udany sezon, zdobywając EFL Cup i awansując do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Nie zmienia to faktu, że do walki o wyższe cele będą potrzebne solidne wzmocnienia.

Erik ten Hag uważnie przegląda rynek transferowy w poszukiwaniu odpowiednich zawodników. Szczególnej uwagi wymaga linia pomocy Czerwonych Diabłów. W związku z tym na radarze ekipy z Old Trafford znalazł się Sofyan Amrabat z Fiorentiny. 26-latek wzbudził zainteresowanie wielkich klubów po świetnym mundialu, gdzie z Marokiem dotarł aż do półfinału.

Amrabat jest również na liście życzeń FC Barcelony, ale Duma Katalonii zmaga się z problemami finansowymi. Dlatego na lepszej pozycji w walce o podpis wydaje się być Manchester United.