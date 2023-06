PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi opuści PSG po tym sezonie

Argentyńczyk ma kilka ofert na stole

Wiele wskazuje na to, że trafi do Arabii Saudyjskiej

Leo Messi zagra w Al-Hilal? Klub wyznaczył datę prezentacji piłkarza

PSG oficjalnie potwierdziło, że Leo Messi opuści klub po tym sezonie. W sobotę Argentyńczyk zagrał swój ostatni mecz na Parc des Princes, ale nie było to miłe pożegnanie. Kibice Paryżan wygwizdali swoją największą gwiazdę.

Leo Messi jest głównie łączony z przenosinami do FC Barcelony, Interu Miami i saudyjskiego Al-Hilal. Sam piłkarz chciałby powrotu do Dumy Katalonii, ale Blaugrana ma wielkie problemy z finansami i może okazać się, że ten transfer nie zostanie zrealizowany. Dlatego według mediów najbliżej mu do Al-Hilal, które zaoferowało gigantyczny kontrakt o wartości 1.2 miliarda euro. Ponoć klub ustalił już datę oficjalnej prezentacji Argentyńczyka. Ma się to odbyć we wtorek (6 czerwca).