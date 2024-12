Gundogan trafił na listę życzeń włoskiego klubu

Ilkay Gundogan ma ważny kontrakt z Manchesterem City do końca obecnego sezonu. Jak donosi FIchajes.com, doświadczony pomocnik jest głównym celem transferowym Interu.

Sportimage Ltd / Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan i Pep Guardiola

Inter monitoruje Ilkaya Gundogana

Obecna sytuacja Manchesteru City jest jedną z najtrudniejszych w erze Pepa Guardioli. The Citizens zdołali wygrać tylko jedno z ostatnich 11 spotkań we wszystkich rozgrywkach, co wywołuje spekulacje o nadchodzących ruchach transferowych. Coraz głośniej mówi się o pożegnaniu z kilkoma doświadczonymi zawodnikami, w tym z Ilkayem Gundoganem, który może opuścić klub po zakończeniu sezonu.

W sierpniu tego roku 34-letni pomocnik zakończył swoją przygodę z Barceloną i ponownie dołączył do Manchesteru City. Jednak w zespole mistrza Anglii nie prezentuje już formy, którą zachwycał w przeszłości. Wszystko wskazuje na to, że po wygaśnięciu obecnego kontraktu doświadczony pomocnik poszuka nowego klubu. Gundogan, pomimo opcji przedłużenia kontraktu o rok, prawdopodobnie nie znajdzie się w planach Man City na przyszłość.

Jak wynika z doniesień serwisu Fichajes.com, Inter wyraził chęć pozyskania 82-krotnego reprezentanta Niemiec. Jednak wskazano, że wysoka pensja zawodnika może stanowić wyzwanie dla włoskiego klubu, który unika dużych zobowiązań wobec starszych zawodników. Gundogan nie miał okazji występował w trakcie kariery we Włoszech. Przypomnijmy, że również reprezentował barwy Nurnbergi czy też Borussii Dortmund.

W obecnym sezonie Niemiec wystąpił w 22 meczach, notując dwa trafienia oraz jedną asystę na wszystkich frontach.