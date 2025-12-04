Derby Mediolanu o bramkarza. Milan zmierzy się z Interem

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri i Cristian Chivu

Guglielmo Vicario może wrócić do Serie A

Guglielmo Vicario w ostatnich tygodniach nie prezentuje się najlepiej między słupkami Tottenhamu Hotspur. Choć ogólnie jego postawa pozostaje solidna, bramkarz popełnił kilka prostych błędów, które wywołały dyskusję na temat przyszłości 29-latka w klubie. W efekcie coraz głośniej mówi się o tym, że włoski golkiper może opuścić ekipę Kogutów w najbliższym letnim okienku transferowym, jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie.

Z najnowszych informacji przekazanych w czwartkowe popołudnie przez brytyjski serwis „TEAMtalk” wynika, iż Vicario na brak ofert z pewnością narzekać nie będzie. Według wspomnianego portalu walka o podpis pięciokrotnego reprezentanta Włoch może przerodzić się w prawdziwe derby Mediolanu.

Zarówno Milan, jak i Inter zamierzają bowiem poszukać nowego bramkarza z powodu niepewnej sytuacji kontraktowej Mike’a Maignana oraz Yanna Sommera, co otwiera drogę do rywalizacji o zawodnika Tottenhamu.

Mierzący 194 centymetry golkiper występuje w barwach Tottenhamu Hotspur od lipca 2023 roku, kiedy to został sprowadzony z Empoli FC za 18,5 miliona euro. Do tej pory rozegrał 94 spotkania, wpuszczając 132 gole i notując 23 czyste konta. Wcześniej reprezentował również Cagliari Calcio, Venezię oraz Udinese Calcio, w którym rozpoczynał przygodę z futbolem. Jego wartość rynkowa przekracza obecnie 30 milionów euro.