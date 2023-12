IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Pep Guardiola nie korzysta z usług Kalvina Phillipsa nawet w obliczu plagi kontuzji

Wiele mówi się o tym, że pomocnik zimą spróbuje odejść z Manchesteru City

Szkoleniowiec przyznał, że nie widzi dla 28-latka miejsca w swoim zespole

“Przykro mi z powodu mojej decyzji wobec niego”

Manchester City nie notuje ostatnio dobrego okresu. Jeśli chodzi o rozgrywki Premier League, Obywatele nie wygrali od czterech (!) spotkań. W tym czasie uzbierali zaledwie trzy punkty na dwanaście możliwych. Ma to związek z problemami kadrowymi. Jest jednak gracz, z którego Pep Guardiola nie korzysta nawet w obliczu plagi kontuzji. Mowa tu o Kalvinie Phillipsie, o którym regularnie mówi się, że zimą poszuka regularnej gry gdzie indziej.

– Nie wiem, co się wydarzy. Przykro mi z powodu mojej decyzji wobec niego. Mówiłem to wielokrotnie. Nie zasługuje na to, co go spotyka i przepraszam za to. Jedyne, co mogę o nim powiedzieć, to że ma dobrą osobowość i charakter, jest świetnym przykładem w szatni. Z tego powodu powinienem dać mu coś w zamian, ale tego nie zrobiłem. To dlatego, że wyobrażam sobie moją drużynę i mam problem, by zwizualizować sobie w niej Kalvina – powiedział na konferencji prasowej trener mistrzów Anglii. – Jeżeli zostanie w styczniu, będę bardziej niż szczęśliwy, bo trenuje naprawdę dobrze. To świetny gość – dodał.

Wiele wskazuje jednak na to, że 28-latek niebawem zmieni barwy klubowe. Zwłaszcza, że Gareth Southgate już mu zakomunikował, że musi grać regularnie, by myśleć o wyjeździe na Euro 2024.

Kalvin Phillips wystąpił w tym sezonie łącznie w ośmiu meczach na wszystkich frontach. Uzbierał w nich łącznie 216 minut.

