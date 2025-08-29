Guardiola poprosił o gwiazdę Realu Madryt! Duet marzeń z Haalandem

08:59, 29. sierpnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Fichajes

Pep Guardiola poprosił o transfer Viniciusa Juniora. Manchester City przygotowuje ofertę w wysokości 150 milionów euro - poinformował serwis Fichajes.

Josep Guardiola
Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Guardiola poprosił o Viniciusa. Man City szykuje 150 mln euro

Manchester City ma jasny plan na lato 2026. Klub z Etihad Stadium chce ściągnąć Viniciusa Juniora i stworzyć ofensywny duet z Erlingiem Haalandem. Według doniesień Obywatele szykują propozycję opiewającą na 150 milionów euro, którą zamierzają przedstawić Realowi Madryt.

Sytuacja Viniciusa w Madrycie nie jest w pełni klarowna. Choć jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku, negocjacje w sprawie nowej umowy utknęły w martwym punkcie. Otoczenie piłkarza domaga się wyższych zarobków i gwarancji sportowych, a Florentino Perez trzyma się swojej zasady. Kklub nie ulega presji nawet największych gwiazd. To sprawia, że temat przyszłości Brazylijczyka staje się jednym z najgorętszych w Europie.

Czy Vinicius odnalazłby się w Premier League?

  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
  • Tak 28%
  • Nie 53%
  • Trudno powiedzieć 20%

80+ Votes

Dla Guardioli pozyskanie Viniciusa byłoby czymś więcej niż kolejnym wielkim transferem. Hiszpański trener widzi w nim brakujące ogniwo, które razem z Haalandem miałoby uczynić atak City praktycznie nie do zatrzymania. W klubie planują ograniczyć wydatki ofensywne przez dwa kolejne lata, aby w 2026 roku przeznaczyć całą siłę finansową właśnie na sprowadzenie gwiazdy Realu.

Na Santiago Bernabeu zdają sobie sprawę z ryzyka. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, władze mogą stanąć przed dylematem – sprzedać Viniciusa za ogromne pieniądze albo ryzykować jego odejście za darmo w 2027 roku. Kibice Realu z niepokojem śledzą rozwój wydarzeń.

