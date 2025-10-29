Guardiola nie pozwoli mu odejść. Manchester City uprzedzi Real

Rodri zostanie w Manchesterze City? Musi podpisać nową umowę
Rodri w zeszłym roku świętował zdobycie Złotej Piłki, co było następstwem znakomitego sezonu w jego wykonaniu. Wspólnie z Manchesterem City zdominował krajowe podwórko, a do tego pomógł reprezentacji Hiszpanii w wygraniu Mistrzostw Europy. Od tego czasu Hiszpan ma jednak spore problemy zdrowotne – najpierw zerwał więzadła krzyżowe, a później nabawił się urazu kolana. Do gry wrócił na początku tego sezonu, lecz ostatnio znów nie był dostępny dla Pepa Guardioli.
Nie ulega wątpliwościom, że powrót Rodriego do gry i wysokiej formy byłby potężnym wzmocnieniem dla Manchesteru City, który pod jego nieobecność zaliczył najgorszy sezon od lat. Jego sytuacja, a także wygasająca w 2027 roku umowa wzbudzają zainteresowanie Realu Madryt. Na Santiago Bernabeu także jest uważany za wymarzone wzmocnienie środka pola, o które zabiega Xabi Alonso.
Manchester City oczywiście nie zamierza rozstawać się z gwiazdorem, dlatego rozpoczął rozmowy w sprawie nowej, długoterminowej współpracy. Porozumienie w tej kwestii ma skutecznie odstraszyć Real Madryt, które definitywnie porzuci ten temat. Na Etihad Stadium liczą, że uda się ustalić wszelkie warunki przed końcem 2025 roku.
Triumfator Złotej Piłki do tej pory nie wykluczał przyszłego transferu do Realu Madryt. Przedłużenie umowy z Manchesterem City sprawi, że ten kierunek stanie się nieaktualny.