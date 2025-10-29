Guardiola nie pozwoli mu odejść. Manchester City uprzedzi Real

Manchester City nie odpuszcza w temacie Rodriego, o którego zabiega Real Madryt. Angielski gigant liczy, że do końca roku dogada warunki nowej umowy.

fot. PA Images Na zdjęciu: Pep Guardiola

Rodri zostanie w Manchesterze City? Musi podpisać nową umowę

Rodri w zeszłym roku świętował zdobycie Złotej Piłki, co było następstwem znakomitego sezonu w jego wykonaniu. Wspólnie z Manchesterem City zdominował krajowe podwórko, a do tego pomógł reprezentacji Hiszpanii w wygraniu Mistrzostw Europy. Od tego czasu Hiszpan ma jednak spore problemy zdrowotne – najpierw zerwał więzadła krzyżowe, a później nabawił się urazu kolana. Do gry wrócił na początku tego sezonu, lecz ostatnio znów nie był dostępny dla Pepa Guardioli.

Nie ulega wątpliwościom, że powrót Rodriego do gry i wysokiej formy byłby potężnym wzmocnieniem dla Manchesteru City, który pod jego nieobecność zaliczył najgorszy sezon od lat. Jego sytuacja, a także wygasająca w 2027 roku umowa wzbudzają zainteresowanie Realu Madryt. Na Santiago Bernabeu także jest uważany za wymarzone wzmocnienie środka pola, o które zabiega Xabi Alonso.

Manchester City oczywiście nie zamierza rozstawać się z gwiazdorem, dlatego rozpoczął rozmowy w sprawie nowej, długoterminowej współpracy. Porozumienie w tej kwestii ma skutecznie odstraszyć Real Madryt, które definitywnie porzuci ten temat. Na Etihad Stadium liczą, że uda się ustalić wszelkie warunki przed końcem 2025 roku.

🚨 Manchester City have opened negotiations with Spain defensive midfielder Rodri over a new contract and are confident of striking a deal by the end of the year.



The Ballon d'Or winner has a contract that runs until 2027, and City want to get him committed long-term amid… pic.twitter.com/voq50hpjxr — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 29, 2025

Triumfator Złotej Piłki do tej pory nie wykluczał przyszłego transferu do Realu Madryt. Przedłużenie umowy z Manchesterem City sprawi, że ten kierunek stanie się nieaktualny.