Guardiola dostanie nowego obrońcę. Man City finalizuje transfer!

fot. Every Second Media Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City wzmacnia defensywę

Manchester City oczywiście tej zimy nie próżnuje i konsekwentnie wzmacnia skład. Na Etihad Stadium zameldował się już Antoine Semenyo, na którego wydano około 65 milionów funtów. To nie koniec, bowiem już w drodze jest drugi ciekawy transfer.

Do giganta dołączy również Marc Guehi. To pokłosie problemów kadrowych w defensywie – obecnie Pep Guardiola nie może korzystać z kontuzjowanych Rubena Diasa, Johna Stonesa oraz Josko Gvardiola. Z tego względu Manchester City zgłosił się do Crystal Palace po reprezentanta Anglii. Stronom udało się osiągnąć przełom i porozumieć, o czym informuje Fabrizio Romano.

Guehi lada moment zostanie nowym piłkarzem Obywateli. Jego transfer ma kosztować około 20 milionów funtów – wynika to wyłącznie z faktu, że wraz z końcem sezonu wygaśnie jego umowa. Zawodnik dawał do zrozumienia, że liczy na nowe wyzwania i nie pozostanie w Crystal Palace na dłużej.

🚨💣 BREAKING: Marc Guehi to Manchester City, HERE WE GO! 💙



Official proposal accepted by Crystal Palace right now — understand fee will be around £20m.



Guehi has ACCEPTED move to #MCFC.



Exclusive story, now confirmed. 🧨 pic.twitter.com/Vo4bKmyzCU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026

Dla Guehiego to szansa, aby postawić kolejny krok w swojej karierze i walczyć o najwyższe cele. Na przestrzeni lat wyrósł na czołowego defensora Premier League. Przed sezonem był o krok od dołączenia do Liverpoolu, ale na ostatniej prostej hitowy transfer się wysypał.

25-latek zaliczył w tym sezonie 33 występy, gromadząc trzy trafienia oraz cztery asysty. Był przymierzany również do Realu Madryt, Barcelony czy Bayernu Monachium.