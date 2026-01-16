Guardiola dostanie nowego obrońcę. Man City finalizuje transfer!

Manchester City wzmacnia defensywę
Manchester City oczywiście tej zimy nie próżnuje i konsekwentnie wzmacnia skład. Na Etihad Stadium zameldował się już Antoine Semenyo, na którego wydano około 65 milionów funtów. To nie koniec, bowiem już w drodze jest drugi ciekawy transfer.
Do giganta dołączy również Marc Guehi. To pokłosie problemów kadrowych w defensywie – obecnie Pep Guardiola nie może korzystać z kontuzjowanych Rubena Diasa, Johna Stonesa oraz Josko Gvardiola. Z tego względu Manchester City zgłosił się do Crystal Palace po reprezentanta Anglii. Stronom udało się osiągnąć przełom i porozumieć, o czym informuje Fabrizio Romano.
Guehi lada moment zostanie nowym piłkarzem Obywateli. Jego transfer ma kosztować około 20 milionów funtów – wynika to wyłącznie z faktu, że wraz z końcem sezonu wygaśnie jego umowa. Zawodnik dawał do zrozumienia, że liczy na nowe wyzwania i nie pozostanie w Crystal Palace na dłużej.
Dla Guehiego to szansa, aby postawić kolejny krok w swojej karierze i walczyć o najwyższe cele. Na przestrzeni lat wyrósł na czołowego defensora Premier League. Przed sezonem był o krok od dołączenia do Liverpoolu, ale na ostatniej prostej hitowy transfer się wysypał.
25-latek zaliczył w tym sezonie 33 występy, gromadząc trzy trafienia oraz cztery asysty. Był przymierzany również do Realu Madryt, Barcelony czy Bayernu Monachium.