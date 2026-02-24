Griezmann u progu sensacyjnego transferu! Prowadzi rozmowy

Antoine Griezmann może przedwcześnie opuścić Atletico Madryt. Gwiazdor prowadzi rozmowy w sprawie sensacyjnego transferu. Jego nowym klubem może zostać Orlando City - ujawnia Mario Cortegana.

Griezmann przenosi się do MLS? To ma być jego nowy klub

Antoine Griezmann w dalszym ciągu jest bardzo ważną postacią Atletico Madryt. Choć Diego Simeone częściej sadza go w tym sezonie na ławce rezerwowych, swoją klasę potwierdził między innymi w niedawnej rywalizacji z Barceloną. To mogą być natomiast jego ostatnie miesiące w ekipie ze stolicy Hiszpanii. O transferze Francuza mówi się od dawna, a preferowany przez niego kierunek to Stany Zjednoczone. Mario Cortegana potwierdza, że coś jest na rzeczy, a Griezmann wkrótce może zmienić otoczenie.

137-krotny reprezentant Hiszpanii ma prowadzić zaawansowane rozmowy w sprawie przenosin do Orlando City. Otrzymał propozycję lukratywnego kontraktu, na który jeszcze finalnie nie odpowiedział. Nic nie zostało podpisane, ale temat jest realny i Griezmann myśli o występach w Major League Soccer.

To byłby kolejny głośny ruch w amerykańskiej piłce nożnej. Griezmann z miejsca stałby się gwiazdą ligi i najlepszym piłkarzem Orlando City.

Kontrakt Griezmanna z Atletico Madryt obowiązuje do połowy 2027 roku. Niewiele wskazuje jednak na to, że zdoła go wypełnić. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to dokończenie sezonu w szeregach Los Rojiblancos i odejście tego lata. Orlando City spróbuje natomiast jeszcze wyciągnąć go zimą, bowiem okienko transferowe w Stanach Zjednoczonych dalej jest otwarte.