Atletico Madryt ma wyzwanie przed sobą w kontekście przyszłości Antoine'a Griezmanna. Francuz ma za sobą niezły sezon. Tymczasem wieści na temat piłkarza podał AS.

Źródło: AS

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Niejasna rola Antoine’a Griezmanna w Atletico

Atletico Madryt dużo zyskało dzięki pracy Antoine’a Griezmanna w sezonie 2024/2025. Francuz zaliczył jedną z lepszych kampanii w ekipie z Wanda Metropolitano od momentu, gdy do niej wrócił. Tymczasem ciekawe wieści na temat zawodnika przekazał AS.

Źródło przekonuje, że przyszły sezon może przynieść radykalną zmianę, dotyczącą francuskiego gracza. W związku z tym, że takie postacie jak Alexander Sorloth i Julian Alvarez zyskują na znaczeniu, to może to mieć wpływ na to, że docelowo przejmą obowiązki Griezmanna.

W związku z powyższym Francuz, mimo że ma kontrakt do 2027 roku, to jeśli nie odzyska swojej najlepszej formy, może przedwcześnie pożegnać się z klubem z Madrytu. Tym bardziej że zawodnik nawet w oczach kibiców nie jest już postrzegany za nietykalnego. Tym samym sternicy klubu zaczynają analizować różne scenariusze.

34-latek jest dzisiaj wyceniany na 22 miliony euro. Piłkarz trafił do ekipy z Madrytu w lipcu 2023 roku. Wcześniej reprezentował barwy FC Barcelony, do której trafił z Atletico za 120 milionów euro. Griezmann w trakcie kampanii 2024/2025 wystąpił łącznie w 52 spotkaniach. Zdobył w nich 16 bramek. Zaliczył też dziewięć kluczowych podań. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz będzie miał w niedzielę w ostatniej kolejce sezonu. Los Colchoneros zmierzą się wówczas na wyjeździe z Gironą.

