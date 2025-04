Man United pozbędzie się Onany? Znany bramkarz może zająć jego miejsce

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Gregor Kobel łączony z Manchesterem United

Andre Onana jest jednym z głównych winowajców słabego sezonu w wykonaniu Manchesteru United. W aktualnej kampanii 29-letni bramkarz popełnił kilka rażących błędów, które doprowadziły do straty goli. Według mediów mierzący 190 centymetrów golkiper nie może być pewny swojej przyszłości i coraz bardziej prawdopodobne staje się jego odejście. Jeśli reprezentant Kamerunu najbliższego lata opuści ekipę Czerwonych Diabłów, to klub z Old Trafford będzie zmuszony sprowadzić nowego bramkarza.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura wynika, że Manchester United dołączył do wyścigu o zakontraktowanie Gregora Kobela. Golkiper Borussii Dortmund może kontynuować swoją karierę na Wyspach Brytyjskich, skąd płynie spore zainteresowanie jego osobą. Chrapkę na pozyskanie szwajcarskiego fachowca mają bowiem również Chelsea oraz Newcastle United, z którymi Czerwone Diabły podczas letniego okienka stoczą walkę o podpis wychowanka Grasshopper Club Zurych.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Gregor Kobel z powodzeniem stoi między słupkami drużyny Die Borussen od lipca 2021 roku, gdy przeprowadził się na Signal Iduna Park za 15 milionów euro ze Stuttgartu. Jedenastokrotny reprezentant Szwajcarii w bluzie bramkarskiej zespołu BVB rozegrał łącznie 161 meczów, wpuścił 210 goli oraz zachował 50 czystych kont. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia urodzonego w Zurychu zawodnika na 40 milionów euro. Zdaniem prasy Borussia Dortmund liczy na jeszcze większy zarobek, oczekując 50 milionów euro.