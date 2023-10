Mason Greenwood w ostatnim dniu letniego okienka transferowego został wypożyczony z Manchesteru United do Getafe. Jak donoszą angielskie media, madrycki klub jest zainteresowany sprowadzeniem skrzydłowego na stałe. Jego usługami interesuje się też Sevilla.

Źródło: The Sun / Daily Mail

Źródło: The Sun / Daily Mail

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood wznowił swoją karierę na wypożyczeniu w Getafe

Klub ten chętnie sprowadziłby Anglika na stałe

O jego usługi powalczy też jednak Sevilla

Madryt lub Sewilla mogą stać się nowym stałym domem dla Greenwooda

Mason Greenwood to jeden z najbardziej kontrowersyjnych angielskich piłkarzy. Po tym, jak oskarżycielka wycofała się z procesu z piłkarzem, ten nie uzyskał rozgrzeszenia w swojej ojczyźnie. Manchester United wykluczył możliwość gry wychowanka w dotychczasowych barwach. Dlatego też ostatniego dnia okienka transferowego trafił on na wypożyczenie do Getafe.

Tam 22-latek prezentuje się dobrze, otworzył już nawet swoje konto bramkowe. Zespół z Madrytu już wie, że chciałby zmienić wypożyczenie w transfer stały. Tak informują The Sun i Daily Mail. Mało tego, Getafe będzie musiało wygrać konkurencję z Sevillą. Andaluzyjczycy wysoko oceniają umiejętności Anglika na początku tego sezonu i wierzą, że mógłby wnieść sporo świeżości do drużyny.

Greenwood rozegrał w Hiszpanii już pięć spotkań. Zanotował w nich gola i asystę.

Zobacz też: Bayern planuje przedłużenie umowy z legendą. Niebawem rozmowy.

Getafe Real Betis 2.50 3.10 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2023 14:16 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin