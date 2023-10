IMAGO / Lackovic Na zdjęciu: Manuel Neuer

Manuel Neuer ostatni mecz dla Bayernu Monachium rozegrał 11 miesięcy temu

Jego umowa obowiązuje tylko do końca sezonu

Według Kickera, Bawarczycy przed końcem roku kalendarzowego chcą zaproponować swojej legendzie przedłużenie kontraktu

Neuer wróci do zdrowia i od razu otrzyma nową umowę

Manuel Neuer ostatnie spotkanie dla Bayernu Monachium rozegrał 12 listopada 2022 roku, gdy jego zespół pokonał Schalke 04 Gelsenkirchen (2:0). Później bramkarz wziął udział w Mistrzostwach Świata w Katarze, po których doznał poważnej kontuzji. Od tamtej pory trwa rekonwalescencja 37-latka.

Jego obecna umowa obowiązuje tylko do końca tego sezonu. Jak informują zarówno Kicker, jak i niemiecki Sport, klub nie chce, by ten stan rzeczy utrzymał się na długo. Golkiper może otrzymać zielone światło do powrotu na boisko jeszcze przed najbliższym spotkaniem z Mainz. Oczekuje się, że z miejsca wróci między słupki. Gdy do tego dojdzie, Die Roten zamierzają jeszcze przed końcem roku przedłużyć ze swoją legendą kontrakt.

Neuer rozegrał dla Bayernu 488 spotkań. W niemal połowie z nich – 233 – zachowywał czyste konta.

Czytaj więcej: Selekcjoner Hiszpanów odwrócił swoją sytuację i zyskał czas.

FSV Mainz 05 Bayern Monachium 8.70 6.50 1.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2023 17:18 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin