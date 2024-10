Kamil Grabara po transferze do VfL Wolfsburg błyszczy na boiskach Bundesligi. Tomasz Urban w rozmowie z portalem WP SportoweFakty sugeruje, że Polak za dwa lata może trafić do Bayernu Monachium.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara za dwa lata może trafić do Bayernu – sugeruje Tomasz Urban

Kamil Grabara latem zamienił FC Kopenhagę na VfL Wolfsburg. Polski bramkarz już we wrześniu ubiegłego roku zdecydował się przyjąć ofertę klubu z Bundesligi. Wilki za transfer golkipera zapłacili ok. 13.5 mln euro. 25-latek od początku pobytu w nowym klubie spisuje się fantastycznie, co odzwierciedla fakt, że według klasyfikacji Kickera jest drugim najlepszym bramkarzem w lidze ze średnią oceną 2,5.

Mimo wysokiej dyspozycji Kamil Grabara regularnie jest pomijany przez Michała Probierza w kontekście powołań do reprezentacji Polski. Ostatni raz, gdy brał udział w zgrupowaniu biało-czerwonych był rok 2022. Czesław Michniewicz powołał go wtedy na mundial w Katarze.

Zdziwienia brakiem obecności Grabary w reprezentacji Polski nie ukrywał dziennikarz portalu 90min.de Franz Krafczyk. Jego zdaniem bramkarz Wolfsburga zasługuje na rywalizację ze Skorupskim o miano pierwszego bramkarza biało-czerwonych.

– Grabara powinien rywalizować ze Skorupskim o bycie numerem jeden w reprezentacji Polski. Jeśli utrzyma formę, nie będzie można w nieskończoność go pomijać – powiedział Franz Krafczyk w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Natomiast ekspert Bundesligi, czyli Tomasz Urban zasugerował, że Kamil Grabara w przyszłości może zostać bramkarzem Bayernu. Potencjał wychowanka Ruchu Chorzów może pozostawiać nadzieje, że niebawem będzie stanowił o sile Bawarczyków. Co więcej, obecnie dysponuje umiejętnościami na grę w takim klubie jak np. Bayer Leverkusen.

– Neuer to absolutna legenda i nie porównywałbym polskiego bramkarza do niego. Zwłaszcza że pozycja Niemca jest niepodważalna. Nie mam natomiast wątpliwości, że Grabara za dwa lata może trafić do Bayernu i bronić tam przez długie lata. Już teraz mógłby znaleźć się w czołowym niemieckim klubie. Choćby Bayerze Leverkusen. Jest lepszy od Lukasa Hradeckiego – powiedział Tomasz Urban w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Grabara w tym sezonie w barwach Wolfsburga rozegrał siedem spotkań, w których jeden raz zachował czyste konto i puścił dwanaście bramek. Z klubem ze stadionu Volkswagen-Arena jest związany wieloletnią umową.