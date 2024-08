Górnik Zabrze straci czołową postać? Pomocnik nie wyklucza odejścia

Damian Rasak według ostatnich medialnych informacji może tego lata pożegnać się z Górnikiem Zabrze. Zapytany o swoją przyszłość w rozmowie z portalem roosevelta81.pl nie wykluczył, że transfer dojdzie do skutku.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Damian Rasak (w środku)

Rasak odejdzie z Górnika? Kluczowe mogą być pieniądze

W Górniku Zabrze doszło już tego lata do sporych zmian kadrowych. Z drużyną pożegnali się chociażby Lawrence Ennali, Daniel Bielica, Sebastian Musiolik, Dani Pacheco, Michal Siplak czy Adrian Kapralik. Zostali oni oczywiście zastąpieni, natomiast kibice nie chcą, aby doszło do kolejnych osłabień ekipy Jana Urbana. Ostatnie medialne doniesienia sugerują, że przed końcem okienka Zabrze może jeszcze opuścić Damian Rasak, czyli obecny lider drugiej linii i jeden z najważniejszych zawodników w układance doświadczonego trenera.

Gdzie mógłby wylądować Rasak? Oprócz kierunku zagranicznego w grze ma być również Lech Poznań, który dopiero co sprzedał do Udinese Jespera Karlstroma. 28-letni Polak mógłby załatać dziurę powstałą po odejściu Szweda, choć jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o jakichkolwiek konkretach.

Zapytany o swoją przyszłość Rasak przyznaje, że nie wie nic o potencjalnym transferze do Kolejorza, ponieważ nikt z tamtego otoczenia się z nim nie kontaktował. Jednocześnie nie wyklucza, że odejdzie z Górnika Zabrze jeszcze w tym okienku.

– Co do plotek transferowych, to mi nic absolutnie na dzień dzisiejszy nie wiadomo. Nikt z Lecha się ze mną nie kontaktował. Na ten moment skupiam się tylko i wyłącznie na grze dla Górnika. Nie będę kłamał, że w moim przypadku i wieku dużo definiują pieniądze. Także nie zamykam się na żaden kierunek – przyznał Rasak w rozmowie z portalem roosevelta81.pl.