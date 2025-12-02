Juventus zablokował transfer gwiazdy. To decyzja Spallettiego

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti - trener Juventusu

Gleison Bremer nie dla gigantów Premier League

Gleison Bremer obecnego sezonu nie może zaliczyć do udanych, ponieważ opuścił większość spotkań z powodu kontuzji łąkotki. Mimo to Juventus traktuje brazylijskiego stopera jako lidera projektu i nie ma zamiaru nawet słuchać ofert za kluczowego zawodnika – poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

28-letni obrońca wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym, a chrapkę na jego ściągnięcie mają takie kluby jak Tottenham Hotspur, Manchester United oraz Chelsea. Zdaniem wspomnianego wyżej dziennikarza wymienieni angielscy giganci najprawdopodobniej będą jednak musieli obejść się smakiem, ponieważ trener drużyny Bianconerich – Luciano Spalletti – liczy na Bremera i nie wyobraża sobie formacji defensywnej bez tego piłkarza.

Pięciokrotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w ekipie Starej Damy od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Stadium za niespełna 50 milionów euro z innego turyńskiego zespołu – Torino FC.

Od tamtej pory rozegrał łącznie 96 meczów, zdobył 8 bramek i zaliczył 4 asysty. W kampanii 2023/2024 stoper z Kraju Kawy wstawił do swojej gabloty Puchar Włoch. Jego wartość rynkowa wynosi około 50 milionów euro.