GKS Katowice blisko sfinalizowania transferu nowego obrońcy

GKS Katowice, choć zimowego okno transferowe zostało zamknięte, pracuje nad dodatkowym wzmocnieniem. Jak podaje Weszło, drużynę ma wzmocnić Marius Olsen. To 24-letni obrońca bez klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

Marius Olsen ma zostać nowym piłkarzem GKS-u Katowice

GKS Katowice w miniony weekend odniósł prestiżowe zwycięstwo, wygrywając przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze w Śląskim Klasyku (3:1). Obecnie podopieczni Rafała Góraka zajmują 10. miejsce w PKO BP Ekstraklasie z dorobkiem 30 punktów. Zimą do klubu trafiło kilku nowych zawodników w tym m.in. Damian Rasak, Mateusz Wdowiak czy Erik Jirka.

Wygląda jednak na to, że to nie koniec wzmocnień. Co prawda, okno transferowe zostało zamknięte jakiś czas temu, to wciąż istnieje możliwość przeprowadzania wolnych transferów. GKS Katowice postanowił skorzystać z tej okazji.

Z informacji serwisu Weszło wynika, że lada moment powinien zostać ogłoszony transfer środkowego obrońcy. Nowym piłkarzem GKS-u zostanie Marius Olsen, czyli 24-letni stoper z Norwegii, który obecnie nie jest związany z żadnym klubem. Poprzednio występował w barwach Kristiansund na boiskach norweskiej Ekstraklasy. Zagrał tam 81 meczów, ale jego umowa nie została przedłużona. Warto dodać, że Norweg od razu może wskoczyć do składu. Ostatnie dni spędził na testach w klubie i jest w dobrej formie.

Najbliższe spotkanie Rafał Górak i spółka rozegrają we wtorek (3 marca). Rywalem katowickiego zespołu będzie Widzew Łódź w ćwierćfinale STS Pucharu Polski. Z kolei w weekend zmierzą się w rozgrywkach ligowych z Radomiakiem Radom.