Olivier Giroud rozegrał w tym tygodniu 700. mecz w swojej karierze i wkrótce będzie musiał zdecydować o swoich planach na przyszłość – zostać w Milanie czy wybrać transfer do MLS.

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Olivier Giroud

Kontrakt Girouda z Milanem wygasa po sezonie

Napastnik może pozostać w klubie

Ma też oferty z klubów MLS

Giroud ma dwie opcje na przyszłość

Olivier Giroud nie był w stanie uczcić przełomowego meczu bramką przeciwko Stade Rennais w Lidze Europy w czwartek, ale i tak był to wieczór pełen radości dla napastnika, który w tym sezonie nadal odgrywa ważną rolę w Milanie pod wodzą Stefano Pioliego.

Kontrakt Francuza z Rossonerimi wygasa w czerwcu tego roku. Napastnik, wkrótce będzie musiał podjąć decyzję w sprawie swojej przyszłości. Zdaniem mediów ma dwie opcje do wyboru.

Daniele Longo z Calciomercato.com donosi, że Giroud w nadchodzących tygodniach spotka się z Milanem, by omówić kwestię nowego kontraktu. Ekipa z San Siro chętnie zatrzyma doświadczonego gracza. Drugą możliwością jest dla niego przeprowadzka do MLS. Francuzem już od wielu miesięcy interesują się tamtejsze kluby i z pewnością nie będzie miał żadnego problemu, by znaleźć nowego pracodawcę.

Zobacz również: Świderski walczy o miejsce w składzie. Będzie miał okazję postrzelać Szczęsnemu?