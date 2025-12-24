Inter Miami planuje głośne wzmocnienie. Chce rodaka Messiego i De Paula

Inter Miami chce dokonać wartościowych wzmocnień składu przed kolejnym sezonem. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, mistrzowie MLS mają chrapkę na pozyskanie pomocnika Realu Betis - Giovaniego Lo Celso.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi i Rodrigo De Paul

Giovani Lo Celso może trafić do Interu Miami

Inter Miami w niedawno zakończonym sezonie MLS po raz pierwszy w swojej historii sięgnął po mistrzowski tytuł. Ten triumf był przełomowy dla klubu z Florydy, który jednak nie zamierza spoczywać na laurach i liczy na kolejne sukcesy w niedalekiej przyszłości. Władze Interu chcą wzmocnić kadrę, zwłaszcza że z zespołem pożegnali się dwaj legendarni Hiszpanie – Jordi Alba oraz Sergio Busquets.

Kilka dni temu Inter Miami potwierdził sprowadzenie Sergio Reguilona, który był dostępny za darmo. Z przeprowadzką na Lockhart Stadium są łączeni przez media również między innymi Koke, Antoine Griezmann czy Paulo Dybala.

Według informacji Ekrema Konura na liście życzeń mistrza MLS znalazł się także Giovani Lo Celso. Real Betis jest otwarty na sprzedaż Argentyńczyka, który mógłby dzielić szatnię z Leo Messim i Rodrigo De Paulem. Taki transfer wiązałby się ze sporym wydatkiem oscylującym w granicach nawet 15-20 milionów euro.

Lo Celso z powodzeniem występuje w barwach andaluzyjskiej ekipy od sierpnia 2024 roku, gdy trafił na Estadio Benito Villamarin z Tottenhamu Hotspur za 5 milionów euro. Warto dodać, że 28-letni pomocnik już wcześniej przywdziewał koszulkę drużyny Los Verdiblancos na zasadzie wypożyczenia – miało to miejsce w sezonie 2018/2019. Niewykluczone, że 65-krotny reprezentant Argentyny wkrótce przeniesie się do MLS.