Gigant zgłosił się po Mbappe! Gwiazdor wyjawił nazwę klubu

Kylian Mbappe w rozmowie z dziennikiem Bild zdradził, jaki klub był zainteresowany jego transferem. Okazuje się, że w przeszłości po gwiazdę Realu Madryt zgłosił się Bayern Monachium.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Bayern Monachium zgłosił się po Mbappe

Kylian Mbappe to bez wątpienia jedna z największych gwiazd w piłce nożnej. Obecnie francuski gwiazdor jest związany z Realem Madryt, do którego dołączył latem ubiegłego roku na zasadzie wolnego transferu z Paris Saint-Germain. Niewiele osób jednak wie, że kariera 26-latka mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Zanim odszedł z AS Monaco, mógł przebierać w ofertach m.in. z Bundesligi.

Przy okazji ostatniego zgrupowania reprezentacji Francji udzielił wywiadu dla dziennika Bild. W rozmowie z niemieckimi mediami zdradził, że zgłosił się do niego Bayern Monachium. O podpis na kontrakcie zabiegała także Borussia Dortmund i RB Lipsk.

„Wiele klubów kontaktowało się ze mną. Bayern Monachium odezwał się, gdy byłem młodszy i mogłem opuścić Monaco. Borussia Dortmund również była zainteresowana, tak samo jak RB Lipsk. To tylko trzy kluby, które pamiętam. Może były też inne, ale nie pamiętam. Teraz wszyscy pytają, ale jest już za późno” – zdradził Kylian Mbappe.

Mbappe ujawnił, że obecnie również otrzymuje różne zapytania, ale jak sam mówi, teraz jest już za późno. Po wielu latach spełnił marzenie o grze w Realu Madryt i nie zamierza szybko odchodzić z Santiago Bernabeu. Obecna umowa z Los Blancos obowiązuje go do czerwca 2029 roku. Na ten moment ma na swoim koncie 47 goli i 5 asyst w 62 meczach w koszulce Królewskich.