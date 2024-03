Liverpool latem zacznie nową erę w historii klubu. W dużym stopniu decydować będzie o tym odejście Juergena Kloppa. W każdym razie działacze The Reds już pracują nad ewentualnymi wzmocnieniami.

fot. Imago / Gribaudi / Image Photo Na zdjęciu: Zawodnicy Atalanty

Bardzo możliwe, że Liverpool wzmocni się za kilka miesięcy w pomocy kosztem klubu z Serie A

CalcioMercato przekazało, że angielska ekipa jest zainteresowana pozyskaniem Teuna Koopmeinersa

Włoski klub liczy na sporo zastrzyk gotówki w przypadku transferu z udziałem Holendera

Liverpool zainteresowany Koopmeinersem

Liverpool w trakcie trwającego sezonu rywalizuje o mistrzostwo Premier League. Jednocześnie z tarczą z klubem chce pożegnać się Juergen Klopp. W każdym razie władze The Reds nie zamierzają żyć, tylko odejściem Niemca z klubu. CalcioMercato przekonuje, że Liverpool jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Teuna Koopmeinersa z Atalanty. Do tego stopnia, że przedstawiciele The Reds już zintensyfikowali swoje wysiłki, chcąc pozyskać 26-latka. Liverpool nie jest jednak jedynym klubem zainteresowany piłkarzem. Również Arsenal planuje wzmocnić swój skład zawodnikiem ekipy z Bergamo.

Od momentu, gdy pomocnik trafił do Atalanty w 2021 roku, to błyszczy. W tej kampanii Holender wystąpił w 25 spotkaniach Serie A, notując w nich 10 trafień i trzy asysty. Dobre statystyki ugruntowały pozycję piłka.

Klub z Bergamo oczekuje za swojego piłkarza kroci i to może być wyzwanie dla klubów zainteresowanych Koopmeinersem. Atalanta wycenia piłkarza na ponad 85 milionów euro.

