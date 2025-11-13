Giganci w gotowości. Gwiazda Interu zgłasza chęć transferu

Inter Mediolan w przyszłym roku może stracić swoją wielką gwiazdę. Alessandro Bastoni jest otwarty na hitowy transfer. Jego agencja poinformowała o tym europejskich gigantów.

fot. Nicola Ianuale Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Bastoni na celowniku gigantów. Chce transferu

Alessandro Bastoni to jeden z najlepszych defensorów na świecie. W przyszłym roku nadarzy się okazja, aby go sprowadzić, bowiem ten jest gotowy opuścić Inter Mediolan. Jest związany z tym klubem od 2017 roku, kiedy to wykupiono go z Atalanty Bergamo za 31 milionów euro. Na przestrzeni lat ugruntował sobie pozycję w zespole oraz włoskim futbolu, a teraz może się zdecydować na zmianę otoczenia i nowe wyzwanie.

Bastoni ma ważną umowę do 2028 roku, więc zainteresowane kluby muszą głębiej sięgnąć do kieszeni. Mowa nawet o kwocie sięgającej 100 milionów euro, choć w przypadku nacisków z jego strony Inter powinien skusić się na nieco niższą ofertę.

26-letni defensor nie wyklucza transferu podczas przyszłorocznego lata. Jego agencja poinformowała już o tym fakcie europejskich gigantów, którzy mogą rozpocząć licytację. Media do tej pory łączyły Bastoniego głównie z przeprowadzką do Premier League, choć wykorzystać okazję będą chciały również ekipy z Hiszpanii, w tym oczywiście Barcelona oraz Real Madryt.

Przyszłość Bastoniego zależy od wielu czynników, a pozostanie w Interze też jest możliwe. Sugestie agenta dotyczące transferu sprawiają jednak, że wzrośnie zainteresowanie jego osobą. Liverpool dostrzega w nim następcę Ibrahimy Konate, a Barcelona idealnego partnera dla Pau Cubarsiego.