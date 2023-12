IMAGO / Norbert Scanella Na zdjęciu: Gelson Martins

Umowa Gelsona Martinsa z AS Monaco wygasa 30 czerwca 2024 roku

Portugalczyk na pół roku przed jej wygaśnięciem szuka sobie nowego klubu

28-letnimu skrzydłowemu w tym momencie jest najbliżej do Nottingham Forest

Gelson Martins bardzo blisko Nottingham Forest

Gelson Martins z powodu kontuzji w obecnym sezonie nie rozegrał ani jednego meczu. To sprawia, że AS Monaco najprawdopodobniej nie zdecyduje się na przedłużenie kontraktu z 28-latkiem. Umowa między stronami wygasa 30 czerwca 2024 roku.

To oznacza, że 21-krotny reprezentant Portugalii już teraz może dogadać się z nową drużyną co do wolnego transferu latem. Ekipa z Księstwa nie wyklucza też rozstania się z prawoskrzydłowym zimą, by choć symbolicznie na nim zarobić.

Według portalu “Maisfutebol” Gelson Martins prowadzi zaawansowane rozmowy z klubem Premier League – Nottingham Forest. Oprócz tego były zawodnik Atletico Madryt może liczyć na oferty z amerykańskiej Major League Soccer.