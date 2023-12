Jak donosi kataloński dziennik Mundo Deportivo, temat przeprowadzki Aleixa Garcii z Girony do Barcelony jest skomplikowany ze względu na zasady finansowego fair play.

IMAGO / Jose Luis Contreras Na zdjęciu: Aleix Garcia

Aleix Garcia w ostatnich dniach był poważnie łączony z Barceloną

Duma Katalonii miała pracować nad transferem pomocnika Girony

Najnowsze informacje sugerują jednak, że Barca nie prowadzi żadnych negocjacji w tej sprawie

Aleix Garcia zostanie w Gironie? Barca jeszcze nie podjęła rozmów

Gerard Romero kilka dni temu poinformował, że FC Barcelona rozpoczęła prace nad sprowadzeniem Aleixa Garcii z Girony. 26-letni pomocnik miał być priorytetem Dumy Katalonii, jeśli chodzi o wzmocnienie środka pola.

Zdecydowanie inne zdanie w tej sprawie mają jednak dziennikarze hiszpańskiej gazety “Mundo Deportivo”. Według nich włodarze Barcy nie podjęli jeszcze żadnych działań w kwestii pozyskania wychowanka Villarrealu.

Co więcej, mistrz La Liga cały czas ma analizować rynek i szukać jak najlepszego kandydata do zastąpienia Gaviego. Wybór Blaugrany może zostać podyktowany problemami z przestrzeganiem zasad finansowego fair play. Klauzula wykupu Aleixa Garcii wynosi mniej niż 20 milionów euro, co w styczniu może być dla Barcelony kwotą nieosiągalną.