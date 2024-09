Galatasaray zmienia plany po decyzji Zalewskiego. Rusza po piłkarzy Milanu i Napoli

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Mario Rui i Ballo-Toure na celowniku Galatasaray

Nicola Zalewski zdecydował, że chce walczyć o miejsce w składzie AS Romy i nie planuje opuszczać Stadio Olimpico. Choć tureckie media wcześniej donosiły, że piłkarz doszedł do porozumienia z Galatasaray w kwestii warunków kontraktu, najnowsze informacje od “Sky Sport” wskazują, że zawodnik zmienił zdanie i pozostanie w drużynie prowadzonej przez Daniele De Rossiego. Galatasaray było poważnie zainteresowane sprowadzeniem Zalewskiego, a kluby osiągnęły nawet wstępne porozumienie. Jednak decyzja piłkarza zakończyła te rozmowy.

Po odrzuceniu przez Zalewskiego oferty Galatasaray, klub nie rezygnuje z wzmocnienia swojej defensywy. Okno transferowe w Turcji zamyka się 13 września, co sprawia, że tureccy działacze muszą działać szybko. Według doniesień, Galatasaray kieruje teraz swoją uwagę na dwóch innych piłkarzy z Serie A. To Mario Rui z Napoli oraz Fode Ballo-Touré z AC Milan. Obaj zawodnicy nie zostali zgłoszeni do rozgrywek ligowych przez swoje kluby, co sugeruje, że mogą być dostępni na rynku transferowym.

Mario Rui oraz Ballo-Toure znajdują się w korzystnej sytuacji, jeśli chodzi o potencjalne odejście ze swoich drużyn. Napoli i Milan są otwarte na propozycje transferowe, co zwiększa szanse Galatasaray na pozyskanie jednego z nich. Turecki klub liczy, że uda się sfinalizować transfer przed zamknięciem okna. Warto jednak zauważyć, że Galatasaray nie ma zbyt wiele czasu na zakończenie transakcji, więc każda decyzja musi zostać podjęta szybko.

