Liverpool pewny swego. Gwiazdor nie wybierze Realu

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Alexander-Arnold dostanie wielką podwyżkę. Zostanie w klubie?

Liverpool ma przed sobą szereg kluczowych negocjacji, które ukształtują przyszłość obecnej drużyny. W przyszłym roku wygasają kontrakty takich gwiazd, jak Mohamed Salah, Virgil van Dijk czy Trent Alexander-Arnold. Pierwsza dwójka raczej pozostanie na Anfield, gdyż alternatywą dla nich jest praktycznie tylko wyprowadzka do Arabii Saudyjskiej. Znacznie więcej zainteresowania na rynku transferowym generuje Anglik, o którego zabiega sam Real Madryt. Na Santiago Bernabeu widzą w nim następcę Daniego Carvajala oraz opcję do wzmocnienia środka pola, ceniąc jego wszechstronność.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Alexander-Arnold to wychowanek The Reds, zatem z pewnością ma do podjęcia bardzo trudną decyzję. TBR Football przekonuje, że Liverpool nie obawia się utraty gwiazdora. W klubie panuje wręcz pewność, że podpisze on nowy, długoterminowy kontrakt, definitywnie dementując pojawiające się w jego przypadku plotki transferowe.

Liverpool jest gotowy wynagrodzić Alexandra-Arnolda za lata świetnej gry. W przygotowaniu jest bowiem pięcioletnia umowa, dzięki której będzie mógł zarabiać ponad 300 tysięcy funtów tygodniowo. Uczyni go to najlepiej opłacanym piłkarzem The Reds obok Salaha i jednym z najlepiej zarabiających w całej Premier League. Angielski gigant wierzy, że będzie to oferta nie do odrzucenia.

25-latek od początku piłkarskiej kariery jest związany z Liverpoolem. W sumie rozegrał dla niego 313 meczów. W swojej gablocie ma mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii, dwa Puchary ligi Angielskiej oraz triumf w Lidze Mistrzów.