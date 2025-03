PSG pozyska gwiazdora Barcelony? Luis Enrique na łowach

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Frenkie de Jong na radarze Paris Saint-Germain

W tym momencie ciężko powiedzieć, czy Frenkie de Jong będzie kontynuował swoją karierę w Barcelonie. Media podają sprzeczne informacje na temat przyszłości 27-letniego pomocnika. Aktualny kontrakt 57-krotnego reprezentanta Holandii obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, a strony wciąż nie doszły do porozumienia w sprawie przedłużenia umowy. Jeśli doświadczony zawodnik nie złoży parafki, to Duma Katalonii będzie otwarta na sprzedaż swojego piłkarza.

W takim wypadku ofertę za Frenkiego de Jonga może złożyć Paris Saint-Germain – tak przynajmniej wynika z wieści przekazanych w mediach społecznościowych przez Ekrema Konura. Luis Enrique docenia bardzo umiejętności holenderskiego gwiazdora i widziałby go w środku pola swojej drużyny, obok Joao Nevesa oraz Vitinhii. Warto dodać, że Frenkie de Jong był bliski przeprowadzki do paryskiego giganta już w 2019 roku, jednak ostatecznie wybrał propozycję Barcelony.

Środkowy pomocnik występuje w koszulce zespołu Blaugrany od lipca 2019 roku, kiedy trafił na Camp Nou za 86 milionów euro z Ajaksu Amsterdam, skąd wypłynął na szerokie piłkarskie wody. Łączny bilans Frenkiego de Jonga w ekipie Dumy Katalonii to 243 mecze, 19 goli i 22 asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia 27-latka na około 45 milionów euro.