Pressfocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Według doniesień El Chiringuito, Frenkie de Jong jest na liście życzeń Erika ten Haga. Obaj panowie współpracowali ze sobą w Ajaksie. Do tego środek pola Man Utd potrzebuje wzmocnień, natomiast FC Barcelona wysłucha wszystkich konkretnych ofert za Holendra.

Erik ten Hag spróbuje ściągnąć Frenkiego de Jonga na Old Trafford

FC Barcelona jest gotowa do sprzedaży swojego pomocnika

Innym celem Man Utd pozostaje Declan Rice, którego trudno będzie wyciągnąć z West Ham podczas letniego okienka

Holenderska kolonia powiększy się na Old Trafford?

Każdy trener ma swoich ulubieńców. Erik ten Hag dobrze zna Frenkiego de Jonga, bo trenował go w Ajaksie na przełomie lat 2017-2019. Stąd też nowy trener Man Utd rozważa sprowadzenie latem jednego ze swoich rodaków.

Od dłuższego czasu Glazerowie polują na transfer Declana Rice’a z West Ham. Niemniej jednak, David Moyes nie zamierza sprzedawać kapitana Młotów już teraz. W takiej sytuacji klub wycenił swojego pomocnika na 150 mln funtów. Tak potężna kwota ma za zadanie odstraszyć wszystkich chętnych, co może dać do myślenia działaczom z Old Trafford.

Jak uważają dziennikarze El Chiringuito, FC Barcelona jest gotowa sprzedaż de Jonga. Katalończycy od przyszłego sezonu zamierzają grać w środku pola Gavim i Pedrim. W kadrze Xaviego pozostaje też Sergio Busquets, który w hierarchii Barcy jest na razie niezastąpiony. Podobno Blaugrane zadowoli 65 mln euro za 24-latka, więc dla Man Utd taki ruch okazałby się lepszy finansowo.

Erik ten Hag stanie przed niezwykle trudnym zadaniem. Odkąd Czerwone Diabły opuścił Sir Alex Ferguson, żaden kolejny trener nie zdobył mistrzostwa Anglii czy Ligi Mistrzów. Nowy menadżer oczekuje większego posiadania piłki, a to wymaga zmian w środku pola. Latem z wypożyczenia wróci jeszcze Donny van de Beek, który przecież był kolegą z drugiej linii Frenkiego de Jonga jeszcze za czasów wspólnej gry w Ajaksie. Być może to dwóch Holendrów będzie od kampanii 2022/23 motorem napędowym Man Utd.

