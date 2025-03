fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Barcelona może spodziewać się kolejnej oferty

Frenkie de Jong w pierwszej części sezonu pauzował na skutek poważniejszej kontuzji. Do gry wrócił dopiero po nowym roku, a po ciężkich początkach wreszcie udało mu się zapracować na zaufanie Hansiego Flicka. Holender wywalczył miejsce w składzie kosztem Marca Casado, który do tego czasu zdawał się być nie do ruszenia. Barcelona zmieniła nastawienie wobec gwiazdy – wcześniej spodziewano się jego odejścia, ale powrót do wysokiej formy skłonił ją do wznowienia rozmów kontraktowych.

Umowa de Jonga obowiązuje do 2026 roku. Blaugrana nie chce dopuścić do sytuacji, w której zaistnieje realne ryzyko jego odejścia za darmo. Prace nad jej przedłużeniem trwają więc od jakiegoś czasu, a ich zakończenia spodziewa się jeszcze przed otwarciem letniego okienka.

Manchester United złożył za holenderskiego pomocnika ofertę w wysokości 65 milionów euro. Została ona odrzucona, ale decyzja Barcelony nie odstraszyła angielskiego giganta. “Tuttomercato” ujawnia, że w dalszym ciągu de Jong jest celem transferowym na lato. Czerwone Diabły nie zamierzają się poddawać i być może złożą kolejną propozycję.

Wiele zależy od ewentualnego powodzenia rozmów kontraktowych. Jeśli między stronami zabraknie porozumienia, wówczas wzrosną szanse na jego przeprowadzkę do Premier League. Manchester United chciałby tym samym wykorzystać problemy finansowe Barcelony i skłonić ją do sprzedaży swojego zawodnika.