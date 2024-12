Arsenal włączył się do walki o zakontraktowanie argentyńskiej perełki Źródło: Ekrem Konur Ernest Chalimoniuk Arsenal monitoruje sytuację pomocnika River Plate, Franco Mastantuono - donosi Ekrem Konur. 17-letni Argentyńczyk jest uważany za wielki talent.

Every Second Media / ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta i Franco Mastantuono