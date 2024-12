Tonali jednak odejdzie z Newcastle? Potentat nie składa broni

Juventus jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem Sandro Tonalego. Newcastle United ma problemy ze spełnieniem wymagań Finansowego Fair Play, co na pewno zwiększa szanse na transfer - podaje we wtorkowe popołudnie Football Insider.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Sandro Tonali kuszony przez Juventus

Zdaniem brytyjskich mediów przyszłość Sandro Tonalego stoi pod dużym znakiem zapytania. Co prawda Newcastle United nie chce rozstawać się ze swoim zawodnikiem, ale przez kilka względów taki scenariusz jest prawdopodobny. Po pierwsze sam piłkarz myśli o powrocie do ojczyzny, a po drugie angielski klub ma problemy z dostosowaniem się do zasad narzuconych przez Finansowe Fair Play. To oznacza, że włodarze Srok tak naprawdę mogą być zmuszeni do dokonania dużej sprzedaży.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Z tej okazji pragnie skorzystać Juventus, który już od dawna bacznie monitoruje sytuację 24-letniego pomocnika. Thiago Motta chciałby wzmocnić środek pola w zespole Starej Damy i dlatego zwrócił uwagę na Sandro Tonalego – donosi “Football Insider”. Ewentualne sprowadzenie 21-krotnego reprezentanta Włoch zapewne wiązałoby się z wyłożeniem na stół kilkudziesięciu milionów euro. Newcastle United nie ma bowiem zamiaru oddawać swojego gwiazdora za kwotę poniżej 50 milionów euro.

Środkowy pomocnik, który jeszcze niedawno był zdyskwalifikowany za udział w zakładach bukmacherskich, rozgrywa bardzo dobry sezon. W trwającej kampanii pojawił się na boisku w 18 meczach, zdobył 2 bramki i zaliczył tyle samo asyst. Urodzony w 2000 roku zawodnik z powodzeniem przywdziewa koszulkę drużyny The Magpies od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się na St James’ Park za niespełna 60 milionów euro z Milanu. Aktualna umowa między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.