Manchester City dołączył do Manchesteru United w walce o transfer skrzydłowego Sportingu Lizbona, Francisco Trincao - podaje portugalska gazeta A Bola.

Francisco Trincao łączony z przeprowadzką do Anglii

Francisco Trincao rozgrywa bardzo dobry sezon w barwach Sportingu Lizbona – pojawił się na boisku w 40 meczach, zdobył 9 bramek i zaliczył 13 asyst. 25-letni skrzydłowy pokazuje się więc ze świetnej strony, a to oczywiście nie uchodzi uwadze lepszych klubów. Niewykluczone, że dziewięciokrotny reprezentant Portugalii podczas najbliższego letniego okienka transferowego zrobi krok naprzód w swojej karierze, przechodząc do drużyny będącej w ścisłym europejskim topie.

Jak dowiedział się portugalski dziennik “A Bola”, Francisco Trincao przykuł uwagę Manchesteru City, który powalczy o jego podpis ze swoim rywalem zza miedzy – Manchesterem United. Dla 25-latka byłby to powrót do Premier League, gdzie w przeszłości miał już okazję grać dla Wolverhampton Wanderers. Ponadto wychowanek FC Porto przywdziewał koszulki Sportingu Braga i Barcelony, gdzie jednak nie udało mu się przebić do podstawowego składu.

Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Francisco Trincao na około 27 milionów euro. Zatem potentaci z Manchesteru zapewne musieliby się liczyć z podobnym wydatkiem. Warto dodać, że Sporting Lizbona chce zatrzymać swojego piłkarza na dłużej i dąży do przedłużenia kontraktu z tym zawodnikiem. Aktualna umowa skrzydłowego obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, czyli do końca kampanii 2025/2026.