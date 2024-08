BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Portugalii

Francisco Conceicao dołączy do Juventusu

Kilkadziesiąt minut temu pojawiła się informacja, że Juventus ustalił z Fiorentiną wszystkie szczegóły transferu Nico Gonzaleza. Stara Dama pozostaje bardzo aktywna, ponieważ najnowsze raporty sugerują, że Bianconeri właśnie sfinalizowali kolejną transakcję. Nowym piłkarzem turyńskiego giganta zostanie bowiem Francisco Conceicao – ujawnił Fabrizio Romano w mediach społecznościowych.

Włoski dziennikarz poinformował, że prawoskrzydłowy trafi do zespołu Juve na zasadzie rocznego wypożyczenia z FC Porto. Juventus za nabycie praw do czasowych usług sześciokrotnego reprezentanta Portugalii zapłaci 7,5 miliona euro, do czego mogą dojść ewentualne bonusy w wysokości 3 milionów euro. Co ciekawe, Stara Dama nie zapewni sobie opcji wykupu zawodnika, co może nieco dziwić.

Francisco Conceicao pokazał się szerszej publiczności podczas ostatnich mistrzostw Europy w Niemczech, gdzie był jedną z najjaśniejszych postaci swojej drużyny narodowej. 21-letni napastnik pierwsze piłkarskie stawiał w CF Belenenses, następnie trafił do akademii Sportingu Lizbona, by ostatecznie na dłużej zakotwiczyć w FC Porto. Poza tym miał krótki, nie do końca udany, epizod w holenderskim Ajaksie Amstedam.

Utalentowany Portugalczyk w 43 spotkaniach poprzedniego sezonu zdobył 8 bramek i zaliczył 8 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość mierzącego 170 centymetrów skrzydłowego na 22 miliony euro. Warto dodać, że 21-latek jest synem znanego trenera – Sergio Conceicao – który od 2017 do 2024 roku opiekował się ekipą Smoków, gdzie młody atakujący grał pod wodzą swojego ojca.

Aktualizacja: Alfredo Pedulla ujawnił, że w umowie Francisco Conceicao z FC Porto od lipca 2025 roku będzie aktywna klauzula odstępnego wynosząca 30 milionów euro. Dlatego Juventus nie zapewni sobie możliwości wykupu Portugalczyka.