Milan wreszcie potwierdził transfer pomocnika. Ogromne wzmocnienie

AC Milan sfinalizował transfer Youssoufa Fofany po tygodniach negocjacji z AS Monaco. - Zespół jest teraz kompletny – ogłosił Zlatan Ibrahimović, witając nowego pomocnika na San Siro. Po długich rozmowach, klub z Mediolanu zdołał pozyskać zawodnika za 23 miliony euro plus 2 miliony w bonusach.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimovic

Fofana oficjalnie nowym zawodnikiem Milanu

Youssouf Fofana, 25-letni pomocnik, stał się obiektem zainteresowania nie tylko Milanu, ale także Manchesteru United i West Hamu United. Jednak to Rossoneri byli jego priorytetem, co ostatecznie doprowadziło do zakończenia negocjacji na korzyść mediolańskiego klubu. Fofana przeszedł badania medyczne w piątek, a dzisiaj oficjalnie podpisał kontrakt, który obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Zlatan Ibrahimović wyraził swoje zadowolenie z tego transferu na konferencji prasowej, choć przyznał, że proces ten był wyjątkowo długi. – Przepraszamy za opóźnienie – powiedział Szwed, odnosząc się zarówno do planowanej konferencji, jak i do długiego oczekiwania fanów na zakończenie transakcji. – Szukaliśmy pomocnika, który wniesie równowagę do zespołu. Jest kompletnym zawodnikiem i potrafi przełamywać defensywę rywali. To była jedna z najdłuższych negocjacji, z jakimi mieliśmy do czynienia, ale w końcu jest z nami.

Transfer Fofany do Milanu to kolejny krok w przebudowie zespołu. Dołączył on do takich zawodników jak Alvaro Morata, Strahinja Pavlović i Emerson Royal, którzy również wzmocnili szeregi Rossonerich tego lata. Ibrahimović jasno zaznaczył, że zespół jest teraz kompletny i fani nie powinni oczekiwać dalszych transferów.

Fofana, który będzie nosił koszulkę z numerem 29, zarobi około 3 milionów euro rocznie. Jego kariera rozpoczęła się w Paryżu, a następnie przeniósł się do Strasbourga, gdzie zdobył Coupe de la Ligue, zanim w styczniu 2020 roku trafił do AS Monaco. W barwach tego klubu rozegrał 175 spotkań, zdobywając siedem bramek i notując 15 asyst.

