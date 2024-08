PSG w końcu ruszy po Osimhena. Jest do tego zmuszone

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Kontuzja Ramosa może przyspieszyć transfer Osimhena do PSG

Victor Osimhen od dłuższego czasu jest łączony z PSG, a jego preferencje co do przeprowadzki do Paryża są dobrze znane. Pomimo zainteresowania ze strony Chelsea, nigeryjski napastnik woli dołączyć do mistrzów Francji. Paryżanie mieli nadzieję, że uda im się zakontraktować Osimhena na korzystniejszych warunkach pod koniec okna transferowego, licząc na obniżenie ceny, która wynosi około 100 milionów euro plus dodatki.

Sytuacja uległa jednak zmianie, gdy pojawiły się doniesienia o poważnej kontuzji Goncalo Ramosa. Według informacji z “Le Parisien” i “RMC Sport”, Portugalczyk zerwał więzadła w kostce i będzie musiał poddać się operacji, co wykluczy go z gry na około trzy miesiące. PSG, które zakupiło Ramosa za 65 milionów euro w styczniu 2024 roku, teraz zmuszone jest do natychmiastowego znalezienia zastępcy.

W obliczu kontuzji Ramosa PSG może przyspieszyć negocjacje z Napoli, a sytuacja ta stawia również presję na Chelsea. Londyński klub, mimo wcześniejszych wątpliwości, zaczyna rozważać opcję wymiany Romelu Lukaku na Victora Osimhena. Transakcja ta mogłaby przynieść korzyści obu stronom – PSG zyskałoby klasowego napastnika, a Chelsea mogłaby rozwiązać problem z Lukaku, który od dłuższego czasu szuka nowego klubu. Jedno jest pewne, że najbliższe dni mogą być bardzo interesujące i zarazem kluczowe dla przyszłości Nigeryjczyka.

