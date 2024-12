Barcelona planuje gigantyczny transfer. To Flick złożył prośbę

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Joan Laporta

Flick poprosił Barcelonę o transfer Jamala Musiali

Hansi Flick mocno zabiega o transfer Jamala Musiali do Barcelony. Niemiec zna go bardzo dobrze z czasów, gdy wspólnie pracowali w Bayernie Monachium i uważa, że młody zawodnik świetnie pasowałby do zespołu.

WIDEO: Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony

Flick zasugerował, że Barcelona powinna priorytetowo postawić na transfer Jamala Musiali, nawet jeśli oznacza to rezygnację z innych znanych nazwisk, takich jak Rafael Leao czy Erling Haaland. Jego zdaniem, wszechstronność i taktyczne umiejętności reprezentanta Niemiec idealnie wpisują się w styl gry Barcelony.

Wypowiedzi Jamala Musiali, w których wyraża podziw dla Barcelony, tylko podgrzewają atmosferę wokół możliwego transferu. Sam zawodnik przyznał w niedawnym wywiadzie, że odkąd był dzieckiem, inspirowały go gwiazdy Blaugrany.

– Pomoc z Xavim, Iniestą i Busquetsem mnie zafascynowała. Mogłem oglądać ich mecze w kółko – przyznał piłkarz w rozmowie ze Sport BILD.

Przejście Musiali do Barcelony nie będzie jednak łatwe. Bayern ceni swojego gracza i żąda za niego ponad 100 milionów euro. Joan Laporta wierzy jednak, że dzięki przemyślanej polityce finansowej klub zdoła zrealizować transfer. Przede wszystkim prezydent myśli o sprzedaży kilku niechcianych zawodników, w tym m.in. Frenkiego de Jonga.

Flick jest przekonany, że Musiala mógłby tworzyć znakomity duet z Lamine Yamalem, przekształcając atak Barcelony w jedną z najbardziej dynamicznych formacji w Europie.