Hansi Flick ma pełne zaufanie Barcelony i prawdopodobnie doprowadzi to do odejścia jednej z gwiazd. Jak poinformował serwis Onda Cero, między szkoleniowcem a piłkarzem od dawna są pewne nieporozumienia.

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick i Ter Stegen nie dogadują się już od dawna

Wiele wskazuje na to, że Marc-Andre ter Stegen niebawem opuści FC Barcelonę. Klub jest w fazie finalizacji transferu Joana Garcii, który docelowo ma zostać podstawowym bramkarzem Dumy Katalonii w kolejnych latach. W tej sytuacji Niemiec raczej nie mógłby liczyć na zbyt wiele szans od Hansiego Flicka, co jest dla niego sytuacją nie do zaakceptowania. Doświadczony golkiper potrzebuje regularnej gry, aby wywalczyć sobie miejsce w składzie Niemiec na mundial 2026.

Czołowe hiszpańskie media zgodnie informują, że Barcelona zdecydowała się na rozstanie z Ter Stegenem i rozważa nawet rozwiązanie kontraktu. Sztab szkoleniowy woli postawić na Joana Garcię oraz Wojciecha Szczęsnego, który zrobił świetne wrażenie w drugiej części sezonu 2024/2025.

Jednak decyzja o sprzedaży Ter Stegena może być bardziej złożona, niż wszystkim się wydaje. Alfredo Martinez z serwisu Onda Cero poinformował, że Hansi Flick już w trakcie pracy w reprezentacji Niemiec nie mógł się dogadać z golkiperem. Prawdopodobnie chodziło o faworyzację Manuela Neuera, który cieszył się ogromnym zaufaniem selekcjonera.

Teraz napięcie między Flickiem a Ter Stegenem jeszcze bardziej się spotęgowało i najpewniej oznacza brak możliwości dalszej współpracy. Wydaje się, że zarząd Barcelony poparł szkoleniowca, o czym świadczy sprowadzenie Joana Garcii.