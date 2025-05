Fiorentina walczy o gwiazdę, ale klauzula 50 mln euro kusi wielkie kluby

massimo insabato / Alamy Na zdjęciu: Moise Kean, Nicolo Zaniolo

Fiorentina chce zatrzymać Keana

Moise Kean od miesięcy pozostaje jedną z największych gwiazd Fiorentiny. Po udanym sezonie pod wodzą Raffaele Palladino, w którym zdobył 24 bramki we wszystkich rozgrywkach i powrócił do reprezentacji Włoch, stał się celem wielu zagranicznych klubów. Prezydent Rocco Commisso nie zamierza się jednak poddać i zapowiada ostatnią, decydującą rozmowę z napastnikiem po ostatnim meczu sezonu przeciwko Udinese.

Relacja Keana z Commisso opiera się na wzajemnym szacunku. To właśnie w Cagliari, podczas zgrupowania przed przełożonym meczem Serie A, obaj panowie zainicjowali rozmowy na temat przyszłości. Ustalili, że kluczowe decyzje zapadną już po zakończeniu sezonu. Commisso zamierza przedstawić napastnikowi projekt sportowy, który nie tylko sprosta jego finansowym oczekiwaniom, ale także zaspokoi ambicje na większe sukcesy.

Zobacz również: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A? (WIDEO)

Kean docenia szansę, którą otrzymał we Florencji – to tu odbudował swoją pozycję, gdy niewielu już w niego wierzyło. Jednak powrót Fiorentiny do Ligi Konferencji Europy nie musi być zgodny z długofalowymi planami zawodnika. Zwłaszcza w kontekście zbliżających się mistrzostw świata w 2026 roku oraz zapisanej w kontrakcie klauzuli wykupu w wysokości 52 milionów euro, obowiązującej w pierwszej połowie lipca.

Zainteresowanie ze strony klubów Premier League jest coraz bardziej konkretne. Fiorentina musi więc przekonać Keana, że może walczyć nie tylko o trzeciorzędne trofeum, ale także o powrót do czołówki Serie A i rywalizację na wyższym poziomie w Europie. Tylko tak prezydent Commisso ma szansę zatrzymać snajpera i zrealizować sportowe ambicje Violi.