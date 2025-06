Filip Rózga zamieni Cracovię na Sturm Graz. 18-letni pomocnik właśnie przechodzi testy medyczne przed transferem do austriackiego klubu - donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Ten zespół lada chwila zagra w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Filip Rózga

Filip Rózga o krok od Sturmu Graz

Filip Rózga nie będzie kontynuował swojej kariery w Cracovii, pomimo obowiązującego do 30 czerwca 2026 roku kontraktu. Ofensywny pomocnik zdecydował się bowiem na przeprowadzkę do ligi austriackiej. Mianowicie, według najnowszych informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl” osiemnastolatek właśnie przechodzi testy medyczne przed przenosinami do tamtejszego Sturmu Graz. Zatem ten transfer powinien zostać potwierdzony w najbliższych godzinach.

W tym momencie nie wiadomo, jak długą umową Filip Rózga zwiąże się z nowym pracodawcą, jeśli dzisiejsze badania wypadną pomyślnie. Nie znamy również kwoty transakcji, przy czym fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na około 2,5 miliona euro. Sturm Graz, do którego najprawdopodobniej trafi zdolny piłkarz, jest aktualnym mistrzem Austrii. To oznacza, że zespół Die Schwoazn lada moment rozpocznie walkę w kwalifikacjach o awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów.

Bohater Legii Warszawa. Piłkarz przeszedł do historii [WIDEO]

Filip Rózga spędził w ekipie Pasów niemal całą dotychczasową karierę. Bardzo utalentowany zawodnik dołączył do akademii tego klubu przed sezonem 2018/2019, przenosząc się do niej z Progresu Kraków, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Playmaker w pierwszym zespole Cracovii rozegrał łącznie 44 spotkania, zdobył 2 bramki i zaliczył 4 asysty. Ofensywny pomocnik od dawna broni barw młodzieżowych reprezentacji Polski – rozpoczynał od kadry do lat 17, a obecnie występuje w drużynie narodowej U-19.