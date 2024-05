PressFocus Na zdjęciu: Filip Majchrowicz

Filip Majchrowicz na liście życzeń Górnika Zabrze

Górnik Zabrze ma za sobą całkiem udaną kampanię 2023/24. Zespół prowadzony przez Jana Urbana przez długi czas bił się o najwyższe cele, ale finalnie rozgrywki ligowe zakończył na 6. miejscu. Władze klubu powoli zaczęły rozglądać się za wzmocnieniami, a przede wszystkim za nowym bramkarzem.

Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki” zdradził, ze Górnik Zabrze wytypował odpowiedniego kandydata, aby zajął miejsce między słupkami. W kręgu zainteresowań śląskiego klubu znalazł się Filip Majchrowicz. Wszystko na to wskazuje, że umowa golkipera z Radomiakiem Radom obowiązuje tylko do 30 czerwca, zatem w letnim okienku transferowym może być do wyciągnięcia za darmo.

Wychowanek Stomilu Olsztyn w minionym sezonie tylko przez pół roku występował w zespole Radomiaka Radom. Filip Majchrowicz w tym czasie zdołał rozegrać osiem spotkań, w których udało mu się trzykrotnie zakończyć mecz bez straconego gola. 24-latek był głównie zmiennikiem Gabriela Kobylaka.

Filip Majchrowicz mógłby zastąpić między Daniela Bielicę między słupkami Górnika Zabrze. Sytuacja 25-latka jest podobna do tej zawodnika Radomiaka Radom. Kontrakt byłego piłkarza Warty Poznań z zespołem Jana Urbana wygasa wraz z końcem czerwca. Na ten moment nie są znane losy Bielicy.

Sprawdź także: Nowy właściciel jednak nie przejmie Górnika? Najnowsze informacje ws. wyczekiwanej transakcji