Bruno Fernandes zdecydował. Wtedy opuści Manchester United

Liga Mistrzów priorytetem. Fernandes może odejść

Bruno Fernandes tego lata był kuszony przez gigantów z Arabii Saudyjskiej. Manchester United oczywiście chciał go zatrzymać, ale był świadomy, że po fatalnym sezonie zawodnik może podjąć inną decyzję. Wizja bajecznych zarobków poza Europą była kusząca, ale ostatecznie gwiazdor postanowił kontynuować karierę na Old Trafford. Wierzy, że obecna kampania będzie zdecydowanie lepsza, a on sam pomoże drużynie w powrocie do walki o najwyższe cele.

Ekipa Rubena Amorima po 7 meczach ma w dorobku 10 punktów. Nie jest to udany start, ale czołówka dalej jest w zasięgu. Przyszłość Fernandesa nieustannie jest tematem rozważań angielskich mediów. Saudyjczycy zamierzają po niego wrócić zimą, a jeśli się to nie powiedzie, również po sezonie. Stanowisko Portugalczyka jest jednak niezmienne – nie interesuje go transfer do Arabii Saudyjskiej. Zamierza kontynuować grę na najwyższym poziomie w Europie.

Nie można jednak przesądzać, że pozostanie w Manchesterze United. BBC Sport twierdzi, że zdecyduje się na transfer, jeśli angielski klub po raz kolejny nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów. To priorytet dla Fernandesa, więc może on w przyszłym roku wybrać inny zespół, który zapewni mu grę w elicie.