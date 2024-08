Rio Ferdinand krytykuje Manchester United za politykę transferową

Rio Ferdinand skrytykował Manchester United za decyzję o sprzedaży Scotta McTominaya, który ma trafić do SSC Napoli. W jego miejsce na Old Trafford pojawi się Manuel Ugarte z Paris Saint-Germain.

Ferdinand nie zgadza się ze sprzedażą McTominaya

Scott McTominay jest bliski opuszczenia Manchesteru United, klubu, w którym spędził całą swoją karierę. United dążą do sprzedaży pomocnika, aby pozyskać Manuela Ugarte z PSG. 27-latek rozpoczął swoją przygodę z klubem z Old Trafford w wieku zaledwie pięciu lat i przeszedł przez wszystkie szczeble akademii Czerwonych Diabłów. – Patrzę na Scotta McTominaya i wiem, że nie każdy zawodnik może być gwiazdą lub kluczowym graczem w drużynie – powiedział Ferdinand w swoim programie Rio Presents. – Zawsze to powtarzam, aby wygrać ligę, potrzebujesz takich zawodników jak John O’Shea, Wes Brown, Darren Fletcher, Chicharito, Ole Gunnar Solskjaer, gdy byliśmy w United.

– Albo potrzebujesz takich zawodników jak Alvarez, gdy był w City, którzy mogą wejść na boisko i mieć wpływ na mecze, nawet jeśli nie zawsze zaczynają w pierwszym składzie, jak Jeremy Doku w zeszłym sezonie – dodał.

– Ci zawodnicy są niezwykle ważni, potrzebujesz ich, ale potrzebujesz zwłaszcza tych, którzy przeszli przez akademię, i którzy rozumieją DNA klubu. Manchester United zawsze się tego trzymał – podkreślił Rio Ferdinand nawiązując do McTominaya. – To naprawdę mi się nie podoba, aby go zastąpić, będziesz musiał wydać 30, 40, 50 milionów funtów. To opcja droga i ryzykowna, bo nie wiesz, co otrzymasz, gdy przyjdze kolejny gracz. McTominay daje z siebie wszystko, może nie zawsze jest najlepszy, ale jest solidny, a od czasu do czasu zagra wybitnie i zdobędzie gola.

Sprzedaż McTominaya wzbudziła kontrowersje wśród kibiców i ekspertów, którzy obawiają się, że Manchester United może stracić cennego i lojalnego gracza, który rozumie kulturę i wartości klubu.

