FC Barcelonie grozi katastrofa. Dwie gwiazdy odejdą za darmo?

09:30, 3. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  MARCA

FC Barcelona skupi się w najbliższym czasie na przedłużeniu dwóch ważnych umów. Celem jest zatrzymanie Frenkiego de Jonga i Erica Garcii - poinformowała MARCA.

Joan Laporta
Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

De Jong i Garcia priorytetami Barcelony. Jeśli nie przedłużą, mogą odejść za darmo

Po zamknięciu okienka transferowego priorytetem w FC Barcelonie stały się rozmowy z dwoma kluczowymi piłkarzami. Mowa o Frenkiem de Jongu i Ericu Garcii. Władze Blaugrany chcą jak najszybciej przedłużyć kontrakty obu zawodników, które kończą się w czerwcu 2026 roku. Obecnie rozmowy są na bardzo dobrej drodze, ale każde niepowodzenie może oznaczać katastrofę dla Dumy Katalonii.

Zarówno holenderski pomocnik, jak i hiszpański obrońca są obecnie kluczowymi postaciami w zespole. Dużą rolę w ich pozostaniu odegrał Hansi Flick. Niemiec uczynił De Jonga niekwestionowanym liderem drugiej linii, a Garcia zyskał pod jego skrzydłami status podstawowego obrońcy. Co więcej, uniwersalność Hiszpana, a konkretnie umiejętność gry na kilku pozycjach, jest wyjątkowo ceniona przez szkoleniowca.

Jeszcze kilka miesięcy temu obaj mieli pewne wątpliwości co do swojej przyszłości w zespole. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W sumie mają oni ogromne znaczenie dla klubu i są istotnym elementem długoterminowego projektu budowanego przez zarząd. Władze FC Barcelony nie chcą ryzykować ich odejścia za darmo.

Przedłużenie umów z De Jongiem i Garcią to kolejny krok w kierunku rozwoju klubu. Wcześniej na pozostanie w drużynie zdecydowali się już inni ważni zawodnicy. Na przykład, swoje kontrakty przedłużyli Lamine Yamal, Raphinha czy Jules Kounde.

