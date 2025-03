Donnarumma na wylocie? PSG szykuje transfer z FC Barcelony!

fot. Victor Joly / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Inaki Pena przed wielką szansą – od zmiennika w Barcy do gwiazdy PSG?

PSG w trakcie najbliższej letniej sesji transferowej może być zmuszone do tego, aby pozyskać nowego golkipera. Co prawda aktualna umowa Gigi Donnarummy obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Nie brakuje jednak spekulacji na temat ewentualnej zmiany klubu z udziałem Włoch. Tymczasem ciekawe wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że sternicy klubu z Paryża, szukając następcy dla reprezentanta Włoch, mogą spróbować pozyskać golkipera z FC Barcelony. Na celowniku PSG znalazł się Inaki Pena. 26-letni bramkarz od momentu, gdy do giganta La Liga trafił Wojciech Szczęsny, musi godzić się z rolą jego zmiennika. Możliwe zatem, że zawodnik zdecyduje się na zmianę klubu, licząc na miejsce w wyjściowym składzie.

Zobacz również: Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy (WIDEO)

Szefowie ekipy z ligi francuskiej widzą podobno w Hiszpanie bramkarza z dużym potencjałem, który ma też ciekawe doświadczenia zebrane w Barcelonie. Za ewentualnym ruchem z udziałem Inakiego Peni przemawiać ma pewności z piłką przy nodze i dobra gra na linii bramkowej. Ewentualny transfer z udziałem zawodnika jest jednak uzależniony od tego, jakich warunków będzie oczekiwała Barca, a także od tego, co może zaoferować paryska ekipa.

Inaki Pena to zawodnika, który do Barcy trafił w lipcu 2012 roku z Akademii Piłkarskiej Villarreal. W tej kampanii wystąpił jak na razie w 22 meczach, puszczając w nich 25 goli. W sześciu spotkaniach zachował natomiast czyste konto.

Czytaj także: Hiszpański skarb FC Barcelony nie jest na sprzedaż