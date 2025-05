Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

FC Barcelona czeka na decyzję Szczęsnego

Wojciech Szczęsny od połowy sezonu pełni niezwykle ważną rolę w drużynie FC Barcelony. Polski bramkarz przede wszystkim wielokrotnie imponował formą sportową, ale oprócz tego doskonale odnajduje się w szatni. To wszystko wpływa na fakt, że władze Dumy Katalonii są gotowe do przedłużenia kontraktu z Polakiem.

Serwis Mundo Deportivo skontaktował się z działaczami FC Barcelony i przekazał najnowsze wieści w sprawie kontraktu dla Polaka. Okazuje się, że Blaugrana jest gotowa zaoferować Szczęsnemu roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejny sezon. To poniekąd potwierdza niedawną wypowiedź bramkarza z rozmowy ze stacją Canal+.

– Nie ukrywam, że zaproponowano mi dwuletnie przedłużenie, ale muszę zdecydować z rodziną, co jest dla nas najlepsze. Jestem winien rodzinie, żonie, podejmowanie tych decyzji razem, więc jeszcze żadnej nie podjąłem – mówił Szczęsny.

Propozycja Barcelony jest już pewna, ale pytanie brzmi, jaka będzie decyzja Szczęsnego. W przyszłym sezonie 35-latek może mieć znacznie mniej okazji do gry, ponieważ do zdrowia wrócił Marc-Andre ter Stegen. Ponadto klub myśli o sprowadzeniu przyszłościowego golkipera, co może zepchnąć Polaka do roli trzeciego bramkarza.