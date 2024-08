fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona liczy na nowego defensora i lewoskrzydłowego

FC Barcelona na ostatnią prostą okna transferowego ma jasne ustalone priorytety. Jak na razie Katalończyków zasilili Dani Olmo oraz Pau Victor. Fichajes.net daje do zrozumienia, że to jeszcze nie koniec wzmocnień do giganta La Liga.

Źródło podaje, że Barca ma zamiar tego lata pozyskać jeszcze lewego defensora i lewoskrzydłowego. Duży wpływ na takie działania hiszpańskiego klubu ma to, że Ilkay Gundigan podjął decyzję, że chce wrócić do Manchesteru City. Tym samym działacze wicemistrzów Hiszpanii pracują nad pozyskaniem kogoś w jego miejsce, ale nie tylko.

Fichajes.net twierdzi, że na dzisiaj Barca pracuje nad pozyskaniem nowego prawego obrońcy i lewoskrzydłowego. W pierwszym przypadku brany pod uwagę ma być Joao Cancelo. 30-latek już w poprzedniej kampanii bronił barw Blaugrany, ale na zasadzie wypożyczenia. Ostatnio pojawiły się spekulacje, że Portugalczyk może trafić do Barcy w ramach rozliczenia za reprezentanta Niemiec.

Ofensywę ekipy Hansiego Flicka ma natomiast zasilić ktoś z Serie A. Barcelona jest zainteresowana sfinalizowaniem transferu z udziałem Rafaela Leao z AC Milan lub Federico Chiesy z Juventusu. Na dzisiaj wydaje się, że bardziej realna jest opcja z Włochem. Tym bardziej że trener Thiago Motta nie wiąże z nim przyszłości w klubie z Turynu.

Do zamknięcia sesji transferowej pozostało 10 dni. Zatem przed Barcą wyścig z czasem, aby zrealizowanie swoje założenia. Bez wątpienia kolejne wzmocnienia mogą pomóc Robertowi Lewandowskiemu i spółce w rywalizacji na kilku frontach.

