FC Barcelona może stracić 10 piłkarzy. Napłynęły szokujące wieści

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona w tarapatach finansowych. Może stracić 10 piłkarzy

FC Barcelona od kilku lat mierzy się z problemami finansowymi, które skutecznie utrudniają klubowi rywalizację o najcenniejsze trofea. Mogłoby się wydawać, że obecnie sytuacja jest pod kontrolą zarządu, ale najnowsze doniesienia sugerują, że niebawem Duma Katalonii może pożegnać aż 10 piłkarzy. To wszystko właśnie z uwagi na niestabilną sytuację ekonomiczną.

Serwis Daily Mirror ujawnił, że FC Barcelona może być niebawem zmuszona do pożegnania się z dziesięcioma talentami klubowej akademii. Miałoby to nastąpić już latem 2025 roku, chyba że w nadchodzących miesiącach klub zdobędzie potrzebne do ustabilizowania finansów środki.

Najprostszym rozwiązaniem wydaje się sprzedaż niechcianych zawodników. W tym gronie od wielu tygodni znajdują się m.in. Ansu Fati oraz Andreas Christensen, którzy nie przekonują Hansiego Flicka, a ponadto regularnie zmagają się z różnymi problemami zdrowotnymi.

Niemniej jednak sprzedaż tych dwóch zawodników może okazać się niewystarczająca, aby klub mógł sobie pozwolić na swobodne funkcjonowanie oraz przeprowadzenie wzmocnień. W związku z tym niewykluczone, że w trakcie letniego okna powróci temat odejścia Frenkiego de Jonga lub Ferrana Torresa.